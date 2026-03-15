日常生活の中で当たり前に使っている言葉の「響き」に意識を向け、隠れた共通項を探り当てるひと時を楽しんでみませんか？今回は、コミュニケーションの基本となるあいさつから、歴史を感じさせる風習まで、幅広いジャンルから言葉をセレクトしました。4つの空白すべてを正しく埋める2文字の音が何か、これまでの経験を基に推論を重ねてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させて