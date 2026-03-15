イラン情勢悪化でガソリン・軽油に緊急支援緊迫化するイラン情勢を受けて、現在エネルギー市場では原油価格が足元で急騰しています。直近では原油価格が1バレル120ドルに迫る局面も見られ、今後の動向次第ではガソリン平均価格が1リットルあたり200円を超える水準となる可能性も否定できない状況にあります。【画像】知らなかった！ これが給油口の中身です！ 画像を見る！（13枚）2026年3月9日時点のレギュラーガソリン全国