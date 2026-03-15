故障リスクを抑え能力を伸ばす…未来へ繋げる中学時代の選択肢中学進学時に軟式か硬式のどちらを選ぶかは、多くの選手や保護者にとって悩みの1つだ。軟式野球には成長期の体を守り、豊かな感性を育む独自の利点がある一方で、指導環境による技術的なリスクの懸念もある。軟式出身のプロや指導者の視点から、中学軟式が持つ可能性と課題について整理したい。・硬式球と軟式球で、成長期の体にかかる負担や怪我のリスクはどう変わ