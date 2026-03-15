スペインメディア『Fichajes.net』は先日、プレミアリーグの名門リバプールがレアル・ソシエダに所属する久保建英の獲得を画策していると報じた。日本代表アタッカーへの関心は以前も取り沙汰されてきたが、今回は具体的な金額も伝えられた。退団が囁かれるエースのモハメド・サラーの後釜候補として、8000万ユーロ（約144億円）の大金を用意しているという。このニュースを受けて、リバプールの専門サイト『ANFIELD INDEX』