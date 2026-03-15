日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（後10：00）が、14日の放送で最終回を迎え、2024年3月のスタートから2年間の歴史に終止符を打った。【写真】岩沢に似てる？『M-1』の優勝トロフィーを抱えるたくろう・赤木番組のエンディングで、この日のゲスト・ゆず（北川悠仁・岩沢厚治）が、2曲目として名曲「サヨナラバス」を披露することに。MCの有働由美子が「どうしてこの曲を（最後の曲に）選んでくださったんですか？」と聞くと