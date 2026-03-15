14日午後10時ごろ、東京・新宿区の携帯電話の買い取り販売店に2人組の男が押し入り、現金およそ170万円などを奪って逃走する強盗事件がありました。男らは現在も逃走中です。視聴者提供（14日）「泥棒、泥棒はいった。お店の中に」警視庁によりますと、14日午後11時過ぎ、東京・新宿区で建物から「縛られた男性が出てきた」と110番通報がありました。縛られていた男性は、携帯電話の買い取り販売店のベトナム人の店長で、客をよそ