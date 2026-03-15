◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）２３年ＷＢＣ日本代表として優勝に貢献したカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２８）が侍ジャパンの激励に訪れた。昨季終了後に両かかとを手術した影響で２大会連続出場はかなわず。それでもかつて共に戦った仲間にひと目会おうと、準々決勝・ベネズエラ戦が行われるマイアミに駆けつけた。背中に「東京」の文字と、招き猫など