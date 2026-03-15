ロックバンド「ＦＬＹＩＮＧＫＩＤＳ」の浜崎貴司が、一昨年１２月に亡くなった歌手で女優の中山美穂さん（享年５４）の秘蔵ショットを公開した。１５日までに自身のインスタグラムを更新した浜崎。ライブの告知をした上で、「３月は中山美穂さんの誕生月でした。３/１がお誕生日。なので今日は中山さんに贈った『あなたの流星群』をお誕生日祝いに歌おうかな？」とライブで美穂さんに歌の“プレゼント”をするとつづった。