第４９回日本アカデミー賞の授賞式に参加した女優・長澤まさみ。白いドレス姿で登壇した。肌見せの少ないドレスに見えるが、実は後ろ姿がスゴかった！長澤は「ドールハウス」（矢口史靖監督・脚本）で優秀主演女優賞を受賞。ロングドレスは長袖でシンプルに見えた。しかし…！背中は腰までガッツリ開いたデザイン。大きめのフリルもガーリーでステキだ。ネット上では「長澤まさみさんお背中が、、お美しい」といった声が。ま