生見愛瑠が柔らかな表情で魅了の表紙＆巻頭10P！ 麻倉瑞季、穂波あみ、青海ひな乃、斉藤優里、田村愛美鈴、内藤沙季、東堂とも、豊田ルナ、榛名うい掲載の『FLASH』は3月10日(火)発売 モデル＆新人パチンコライター！異色の二刀流・内藤沙季が『FLASH』グラビアに！ 2025年、Xでの「万バズ」を連発し大きな話題を呼んだパチンコライター・内藤沙季が『FLASH』に初登場した。 内藤沙季(C)光文社/週