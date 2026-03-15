「野島ワールド」とまで言われるものの、表舞台に立つことがないドラマ脚本家の野島伸司さんが「TBSドキュメンタリー映画祭」のイベントに登場し、観客を沸かせました。脚本家 野島伸司「シナリオ作法を聞かれることもあるんですけども、人に言えるようなやり方を自分はしてないので、亜流だったりするとよくないと思うので、言わないというのと、面倒くさい」控えめに語りながらも、観客の心をつかんでしまう野島さん。野島