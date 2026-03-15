ア・リーグ王者のブルージェイズは、2026年レギュラーシーズン開幕戦となる3月27日のアスレチックス戦で、右腕ケビン・ガウスマン（35）が先発すると発表した。ガウスマンがブルージェイズで開幕投手を務めるのは、2022年シーズン前に5年総額1億1000万ドルの契約を結んで入団して以来、初めてとなる。ジョン・シュナイダー監督は「彼のためにも、チームのためにも本当にうれしい。そろそろその役目を担う時が来たという感じ