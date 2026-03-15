【ブンデスリーガ】レヴァークーゼン 1−1 バイエルン（日本時間3月14日／バイアレーナ）【映像】恐怖！超危険タックル→足首を踏み抜く瞬間（実際の様子）バイエルンのFWニコラス・ジャクソンが危険タックルを見舞って一発退場となった。ふくらはぎを痛めているエースの代役として期待されたが、まさかの結末にファンからは厳しい声が上がっている。今季30ゴールを挙げているFWハリー・ケインは、ふくらはぎの違和感で前節のボル