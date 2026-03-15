緊張が続く中東情勢を背景に、3月19日に控える日米首脳会談への注目が高まっている。トランプ大統領は高市総理に何を要求するのか。戦争の長期化も懸念される中で、この戦争の本質は何なのか？終結への道筋はどのように見えてくるのか？【写真を見る】トランプ氏は高市総理に何を迫るのか日米首脳会談で警戒される3つの要求戦争「終結」のシナリオとはイスラエル・イラクの現地記者が語る【edge23】イスラエル・イラクからの