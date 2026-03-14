「フリークス ストア（FREAK’S STORE）」が、「アー・ペー・セー（A.P.C.）」に別注したTシャツ2型を発売する。3月中旬から、フリークス ストアの各店舗と公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】今回の別注では、アー・ペー・セーの定番Tシャツ「アーペーセー ブロードTシャツ（A.P.C. BRODE T-SHIRTS）」と「リュ・マダム Tシャツ（RUE MADAME T-SHIRTS）」をラインナップ。ブランドロゴをボディと同系色に変