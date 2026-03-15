2026年4月期 日本テレビ系新日曜ドラマ（4月12日スタート/毎週日曜よる10時30分放送）『10回切って倒れない木はない』がついにクランクイン。クランクインの模様と、第1話の場面写真を公開！春の気配を感じながらも、まだ厳しい寒さの残る3月某日、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク（青木照）を演じる主演の志尊淳と、町の診療所で働く医師・桃子役の仁村紗和が揃って撮影に臨んだ。本作が初共演となる志尊と仁村