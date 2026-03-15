きょう3月15日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、椎名桔平が登場！30年来の友人や地元の同級生へのインタビューをもとに、その幅広い交友関係や知られざる私生活を明らかにしながら、若かりし頃の苦悩や、人情味あふれる性格に迫る。さらに“世界一尊敬する”俳優からのメッセージを受け、今後の役者人生に対する抱負も語る。◆30年来の友人・恵俊彰が知る、生放送ドラマでの慌てた姿椎名と親交