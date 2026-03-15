アメリカがイランへの攻撃に踏み切って2週間です。攻撃の応酬は14日も続き、イランの隣国イラクにあるアメリカ大使館が攻撃を受けました。エルサレムでは14日、20キロ以上離れたイスラエル中部に飛来したミサイルの爆発音が響きました。一方、ロイター通信などによりますと、イラクの首都バグダッドにあるアメリカ大使館が14日、ミサイル攻撃を受け、ヘリポートから煙が上がりました。攻撃について、イラン側はこれまでのところコ