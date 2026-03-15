アメリカのトランプ大統領は14日、イラン軍の攻撃などで事実上の封鎖状態にある原油輸送の要衝、ホルムズ海峡の安全な航行に向けて、日本などに艦船を派遣するよう要望しました。トランプ大統領は14日、自身のSNSへの投稿で「ホルムズ海峡封鎖の試みによって影響を受ける国々は、海峡の通行を確保し安全を守るため、アメリカと連携して軍艦を派遣することになるだろう」と述べました。その上で、日本や韓国などを名指しして「艦船