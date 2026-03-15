◇プロ野球 オープン戦 日本ハム8-1巨人（14日、東京ドーム）昨季限りで引退した長野久義氏の引退試合となったこの日、試合後には前巨人監督の原辰徳氏が花束を贈りました。長野氏が09年ドラフト1位で入団した際に監督を務め、その後長年にわたって指導した原前監督。「非常にスマートで姿形もきれい。守備も走力もバッティングも、3拍子4拍子そろった選手だなと思った」と入団当初の印象を語りました。「ジャイアンツのユニホーム