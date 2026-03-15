WBC準々決勝・イタリア―プエルトリコワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、準々決勝プエルトリコ―イタリア戦が米ヒューストンのダイキンパークで行われた。4回、イタリアの攻撃でまさかの珍事が発生。外野席の観客が打球をグラブで捕球。満塁本塁打かと思われたが、フェンス手前でのキャッチだったと判断されて二塁打になった。男性は頭を抱えていた。イタリアが4-2とリードして迎えた4回2死満