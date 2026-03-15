志尊淳が主演、仁村紗和が共演する4月12日スタートの日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の撮影がスタート。クランクインを迎えた志尊、仁村からコメントが到着したほか、第1話の場面写真も公開された。【写真】志尊淳へのバースデーサプライズでは仁村紗和がプレゼントが手渡し！クランクインの様子主人公は、幼い頃に日本人の両親を失い、父の親友で韓国有数の財閥トップの養子