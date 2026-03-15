身近な人との何気ないやり取りに、戸惑ったことはありませんか。友人A子は、義妹Rの家で小さなズレを感じました。今回は、その体験を通して気づいた距離の取り方についてお伝えします。 はじめて“義妹R”の家へ行ったA子 近くに住むRとは、子ども同士の年齢も近く、公園や家で遊ばせる仲です。 ある日、「うちにおいでよ」と誘われ、娘を連れて行きました。子どもたちは大はしゃぎ。コーヒーを入れてくれたRは「