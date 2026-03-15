春はスギやヒノキなど、花粉の飛散がピークを迎える季節です。花粉症に悩む人が増える一方、犬や猫などのペットにも花粉を原因とした“かゆみ”などの症状が出ることがあります。動物病院の獣医師に、ペットの花粉症について聞きました。 ウェザーニュースによると今年の花粉の飛散量は、過去10年の平均と比べて約3割多く、去年と比べて多くなると予想されています。 鼻水やくしゃみ、目のかゆみな