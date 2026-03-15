桜花賞トライアルのアネモネＳ・リステッド（２着までに優先出走権）は１４日、中山競馬場で行われ、２番人気のディアダイヤモンド（津村）が快勝した。手塚貴久調教師（６１）＝美浦＝は、７日の報知杯フィリーズレビューをギリーズボールで制しており、２週連続で桜の切符を手にした。鮮やかな圧勝劇で一躍、桜花賞（４月１２日、阪神）の有力候補に名乗り出た。レースセンスの良さを生かしてスッと好位へ。直線で前が開くと