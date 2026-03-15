◆カーリング世界選手権（１４日、カナダ・カルガリー）女子が開幕し、日本代表ロコ・ソラーレはスイスに第２エンド（Ｅ）に１点、第３、５Ｅに１点スチールし３―０のリードで前半を折り返した。３年ぶり３度目の出場となる大舞台。初出場の１６年は銀メダル、２３年は６位だった。日本勢初制覇を狙う今回は、混合ダブルスの世界選手権にも出場する小穴桃里をリザーブとして招集。サードの吉田知那美は「助っ人ではなく戦力