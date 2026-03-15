WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンドを全勝で勝ち上がった侍ジャパンの決勝ラウンドでの戦いが、いよいよ始まる。東京ヤクルトスワローズの伊藤智仁ピッチングコーチは、ここまでの戦いをどのように見ているのか？【画像】ガリガリの「ダルビッシュ有」、ぽっちゃりキャッチャーの「村上宗隆」、ドラフト指名後の会見が終わった瞬間に涙をこぼした「菊池雄星」…WBC戦士の劇的すぎるビフォーアフターを写真で