アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃は、今後どう展開するのか。第1次トランプ政権の国家安全保障担当の大統領副補佐官だったマット・ポッティンジャー氏は、イランへの攻撃に先立ち、文藝春秋の連載「投資家のためのディープな地経学」で、トランプ政権におけるイランの持つ意味や、イランに対する「今後の姿勢」の予測などを語っていた。その一部を紹介します。（近藤奈香訳）【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆