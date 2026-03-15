『自宅で楽しむ週末邦画劇場』（春日太一 著）『自宅で楽しむ週末邦画劇場』は、2012年6月から25年8月まで週刊文春で連載された「木曜邦画劇場」をまとめた一冊。「迷えるサブスク時代の日本映画案内」を謳い、13年で640近く紹介した中から、55作品を選りすぐった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ただその選別に、春日太一さんは関わっていない。「僕が選ぶと個人的な思いが出てしまうので、作業はミシマ社の皆さんに