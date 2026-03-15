埼玉・白岡市で14日夜、住宅が全焼する火事があり、この家の男性の安否がわかっていません。14日午後8時過ぎ白岡市千駄野の2階建て住宅で「1階から火が出ている」と消防に通報がありました。火は約1時間半後に消し止められましたが、住宅は全焼し、この家に1人で暮らす男性と連絡が取れていないということです。