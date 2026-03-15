東京・新宿区の携帯電話の買い取りなどを行う店で、男2人組が店長の男性に拳銃のようなものを突きつけ手足などを縛り、現金約170万円などを奪って逃走する事件がありました。14日夜、新宿区百人町のビルに入る携帯電話の買い取りや販売を行う店に男2人組が客を装って侵入し、店長の男性の顔を殴り、拳銃のようなものを突きつけ「動くなよ」などと脅迫したうえ、手足を縛って現金約170万円や、店内にあったスマートフォン数十台を奪