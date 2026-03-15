「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）広島は先発の高太一が先頭打者弾を許し、三回にも２号２ランを浴び５回４安打３失点で降板した。七回に登板した守護神候補・島内颯太郎も１回４安打３失点だった。打線では、ドラフト１位・平川蓮が２安打をマークし、オープン戦の安打数で１２球団トップに躍り出た。以下は「野球脳の高さを感じる」と目を細めた新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−先発