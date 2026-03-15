プロサッカー選手・長友佑都（FC東京所属／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が14日放送のTBS系『人生最高レストラン』（毎週土曜後11：30）に出演。夫との初デートで号泣したことを明かした。【写真】「みんなイケメンになりそう」平愛梨の息子4人“顔出し”ショット※2枚目平は、2017年1月に長友と結婚。現在は4人の子どもたちの母として子育てに励んでいる。番組で平はのちに夫となる長友との初デートを回想。男の人と2