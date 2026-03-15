「スーパービュー踊り子」誕生前夜特急列車が静岡の伊豆に向けて走り出したのは、1969（昭和44）年のこと。この157系電車の特急「あまぎ」は1981（昭和56）年、特急「踊り子」となり、車両も183系・185系電車が投入されましたが、車両自体はそれまでの国鉄特急車と大きく変わらず、特別感もありませんでした。【超豪華！】「スーパービュー踊り子」の展望席＆車内設備を見る（写真）特別仕様の車両が初めて投入されたのは、198