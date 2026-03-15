チームで集まって話しあえば、画期的なアイデアが生まれる――多くのビジネスパーソンがそう信じているが、実はこの常識には科学的な落とし穴がある。『ワークハック大全』には、「1人の時間」と「チームの時間」を使い分けるだけで、生産性と創造性が飛躍的に高まる方法が示されている。（構成：ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）「みんなで考える」が裏目に出る理由2025年以降、アマゾンやアクセンチュアなど大手企業が相