セレモニーでのラストピッチを終えた三嶋。その姿には万雷の拍手が集まった(C)萩原孝弘後輩の孤独に寄り添う「さりげない気遣い」2012年にDeNA体制となって初のドラフトで入団し、13年間に渡ってチームを支えてきた三嶋一輝。彼が14日に満員に膨れ上がった横浜スタジアムで、“ラストマウンド”に立った。打者となった宮粼敏郎に対して投げ込んだ一球は大きく外れた。しかし、最後まで腕を振り切る姿は、三嶋そのものだ