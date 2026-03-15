川端慎吾が引退試合で入団当初の遊撃を守り、ファンをわかせた(C)産経新聞社ヤクルトの川端慎吾が3月14日、自身の引退試合となったオリックスとのオープン戦に「2番・DH」で出場した。現在は2軍打撃コーチを務めているが、13日に支配下選手登録され、ファンに最後の雄姿を届けた。【動画】川端慎吾が引退試合満員の神宮球場で最後の雄姿を見せる初回の第1打席は無死一塁で一ゴロ併殺に仕留められたが、3回は一死一塁で九里亜