千葉県にある市川市動植物園で、昨年7月に生まれたオスのニホンザル「パンチ」。生後約6か月の子ザルが今、世界中から大注目を集めている。【写真】大好きな“オランママ”にキスをするパンチくん育児放棄により“オランママ”が母親代わり育児放棄により人工保育で育てられたパンチは、オランウータンのぬいぐるみ、通称“オランママ”が母親代わりだ。今年1月には、めでたくサル山に合流。しかし、仲間のサルに警戒され、