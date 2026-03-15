きょう15日（日）昼間は、春らしい穏やかな陽気になる所が多い見込みです。春の陽気に誘われて、きょう15日（日）にもさくら前線がスタートするかもしれません。■3月でも紫外線「強い」予想きょう15日（日）は朝から穏やかに晴れる所が多いでしょう。九州・四国・紀伊半島付近は、早くも紫外線が「強い」予想です。ただ、新潟県は雨が降りやすく、関東甲信から静岡県付近でも夜はにわか雨の可能性があります。念のため、折りたた