【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１４日、ホルムズ海峡の安全確保に向けて、「中国、フランス、日本、韓国、英国などが艦船を派遣することを願っている」とＳＮＳに投稿した。既にイランの軍事能力を完全に破壊したとしつつ、イラン側は容易にドローン（無人機）攻撃や機雷設置をできるとした。