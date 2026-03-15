バルセロナで開かれた通信見本市「モバイル・ワールド・コングレス（MWC）2026」＝3月6日（写真：新華社／共同通信イメージズ）今年も3月2日から6日までスペインのバルセロナで開かれた世界最大の通信見本市、「モバイル・ワールド・コングレス（MWC）」。今回はのっけから波乱含みだった。開幕日を目指し、世界各国の出展企業の関係者がバルセロナに向けて移動を始めた2月28日、米国とイスラエルがイランを攻撃したのだ。イラ