「オープン戦、広島１−７阪神」（１４日、マツダスタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が１４日、“マツダ初安打”を含む２安打をマークし、オープン戦の安打数で１２球団トップに躍り出た。三回に右打席で高橋から左前打を放つと、六回は左打席に立ち、湯浅にバットを折られながらも中前へ。新井貴浩監督（４９）は打席内での対応力を評価し「野球脳の高さを感じる」と目を細めた。本拠地で記念