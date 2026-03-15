ドミニカ共和国にコールドで大敗MLBのスターが揃う強豪国の前に、完敗だった。韓国代表は13日（日本時間14日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ドミニカ共和国戦に0-10で7回コールド負けを喫した。試合後には監督や選手が、近年指摘され続ける課題について言及した。1次ラウンドではスコアに条件が付く中で勝たなければならない豪州戦に7-2で勝利。奇跡的に準々決勝進出を決めた。しかしドミニカ