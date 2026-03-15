先発・山本由伸の球数制限は80球、注目される救援陣の14日（日本時間15日）に米マイアミで第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦に臨む野球日本代表「侍ジャパン」。先発は山本由伸投手（ドジャース）と公表済みだが、80球の球数制限が設けられており、その後を担う救援陣の出来も鍵を握りそうだ。ベネズエラの打線は強力である。「特に（ルイス・）アラエス（内野手＝ジャイアンツ）と（ロナ