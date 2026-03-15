◆ＷＢＣ準々決勝イタリア―プエルトリコ（１４日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組を驚きの全勝１位突破したイタリアが、初回に１点を先制された直後、４点を挙げて早々に逆転した。プエルトリコの１番カストロ（ロッキーズ）が、初回先頭打者アーチを放った。４試合で本塁打が１本しか生まれていなかったが、いきなりの一発で先制に成功した。だが強打で１次Ｒを全勝突破したイタリ