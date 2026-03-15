4月の始業日から3日目までは「黄金の三日間」と呼ばれ、学級経営の成否が決まる大切な時期とされている。生徒と教師、新たな「出逢い」を成功させるために、教師は何をすればいいのか。引き続き、長谷川博之氏の、ある年の「学級開き」における動きを見てみよう。『中学の学級開き黄金のスタートを切る3日間の準備ネタ』（学芸みらい社）をもとにした特別記事をお届けする（生徒の名前はすべて仮名または記号とした）。【前編を