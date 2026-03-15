東京都主催｢キラリ☆サイエンスFes! ～見る。ふれる。つくる。わたしの“好き”を見つけよう!～｣が3月8日に千代田区で開催されました。本イベントは、子どもたちが科学の楽しさに触れながら、自分の｢好き｣や興味を見つけるきっかけを提供する体験型イベント。女子小中学生とその保護者を対象に、サイエンスショーや体験型ワークショップなど多彩なプログラムが用意され、会場は多くの親子連れでにぎわいま