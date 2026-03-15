フランス船籍の豪華客船「ル・ジャック・カルティエ」（全長131メートル、9900トン）が12日、長崎県壱岐市に来航した。フランスや英語圏の国から訪れた約150人が島の観光を楽しんだ。同船の来航は2024年に続き2度目。前回と同じく市北部の勝本港沖に停泊し、乗客はゴムボートで上陸した。船が島の小さな港に入れないためだが、こうした上陸方法は欧米のクルーズ客を中心に人気がある。一行は港近くの古い町並みを散策したほ
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