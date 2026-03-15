久留米絣（がすり）の魅力をPRする「第29回藍・愛・で逢いフェスティバル」が14日、福岡県久留米市東合川5丁目の久留米地域地場産業振興センター「地場産くるめ」で始まった。15日まで。久留米絣の風合いや着心地などに気軽に触れてもらおうと久留米絣組合連合会が毎年開催。今年は製造と販売の計23社が一堂に会して新作や売れ筋の和洋装、バッグなどの小物商品などを展示販売した。久留米絣の製作体験、さまざまな柄のオリジ