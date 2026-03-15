認知機能の低下を予防する「脳活」について理解を深めてもらうイベント「第9回脳活新聞フェア」（西日本新聞社主催）が13日、福岡市中央区の電気ビルみらいホールであった。健康や介護などに関する五つの講演のほか、20の出展ブースでシニア層に向けた医療や暮らしに役立つ情報を発信。600人を超える来場者でにぎわった。医学博士で池田脳神経外科院長の池田耕一さんは「認知症を予防する〜人生100年時代の道標」と題して講演